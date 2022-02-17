Там отметили, что хотят знать с какой целью будут проводиться такие переговоры.

В Кремле подтвердили, что официальный Киев неоднократно предлагал провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Однако, в России хотят знать цель таких переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью", - сказал представитель Кремля.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский сегодня сообщил, что неоднократно предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести встречу. Зеленский заявил, что дипломатия начнется, когда "мы сядем за стол переговоров". Зеленский отметил, что были разные запросы в администрацию Путина по поводу ситуации возле границ. По его словам, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле или Анкаре. Однако решение за российским лидером, украинский уже дал согласие.