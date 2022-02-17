Однако президент говорит, что российская сторона не хочет общаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией ради установления мира.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в Мариуполе.

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы делаем запрос в Россию, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к разговору.

"Я готов на любой формат", - сказал он.

Глава государства также рассказал, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, когда выросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск.

"Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече. Телефонный разговор тоже никто не подтверждает", - пояснил Зеленский.

По его словам, Украина также заинтересована в инициативах других стран, которые предлагают помощь в организации встречи с российской стороной.

"Мы заинтересованы. Я не отказал ни одной из тех стран, которые нам предлагали. Мало того – мы и сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах разговора с Российской Федерацией", – заметил глава государства.

Как писал УНИАН, в Кремле подтвердили, что официальный Киев неоднократно предлагал провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако, в России хотят знать цель таких переговоров.

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