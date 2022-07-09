В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию назначат новых представителей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил увольнение нескольких украинских послов ротацией.

Об этом он рассказал в своем сегодняшнем видеообращении к украинцам.

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Этот вопрос ротации - обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины", - отметил глава государства.

Он отметил, что новые кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник известен тем, что постоянно критиковал немецкие власти за недостаточно быструю военную помощь Украине.

Так он ранее раскритиковал позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по помощи Украине:

"Складывается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - сказал Мельник.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что Мельник может занять должность заместителя главы Министерства иностранных дел Украины.

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