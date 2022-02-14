Президент обсуждал вопрос санкционной политики в отношении РФ не только сегодня с Шольцем, но и до этого с лидерами других государств.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие конкретно санкции будут применены другими странами проти России в случае эскалации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на брифинге по результатам встречи с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

По словам Зеленского, он обсуждал вопрос санкционной политики в отношении РФ не только сегодня с Шольцем, но и до этого с лидерами других государств.

"У меня нет ответа на вопрос, какие санкции будут применены в случае эскалации в сторону Российской Федерации... Я конкретного ответа (на этот вопрос - УНИАН) не получил, а ставил я его лидерам много раз в этой опасной ситуации в последние месяцы", - сказал он.