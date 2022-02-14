Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие конкретно санкции будут применены другими странами проти России в случае эскалации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на брифинге по результатам встречи с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.
По словам Зеленского, он обсуждал вопрос санкционной политики в отношении РФ не только сегодня с Шольцем, но и до этого с лидерами других государств.
"У меня нет ответа на вопрос, какие санкции будут применены в случае эскалации в сторону Российской Федерации... Я конкретного ответа (на этот вопрос - УНИАН) не получил, а ставил я его лидерам много раз в этой опасной ситуации в последние месяцы", - сказал он.
Угроза полномасштабного вторжения России
Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже в феврале.
США совместно с ЕС и Британией работают над разработкой инструментов сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT не говорится.
Сейчас ряд стран Европы уже отзывают из Украины сотрудников своих диппредставительств, или перевозят дипломатов из Киева ближе к границе с Польшей.
Из-за отказа страхователей обеспечивать воздушных перевозчиков гарантиями полетов в Украину в связи с "высоким риском боевых действий" некоторые операторы начали отменять рейсы.