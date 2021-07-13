Президент указал, что три стороны "нормандских переговоров" хотят провести встречу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо провести нормандскую встречу. По его словам, процесс тормозит Российская Федерация.

Об этом глава государства заявил журналистам на форуме "Украина 30".

Зеленский отметил, что три стороны "нормандской четверки" понимают, что встречу провести необходимо

"Отработан кластер - это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной. Согласованный Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается нормандская встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем", - заявил президент Украины.

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Также глава государства заверил, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель он доказал выполнение Украиной своих обстоятельств для проведения встречи.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "Нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он указал, что хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам.

Позже стало известно, что Зеленский указал, что на будущих переговорах с президентом США Джо Байденом поднимет вопрос о присоединении страны к "нормандскому" или другому формату переговоров по Донбассу.

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Автор: Анастасия Горбачева