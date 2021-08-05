Президент считает, они должны праздновать День Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что жители Донбасса и Крыма не должны соглашаться с тем, что происходит на этих территориях из-за оккупации Россией.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Люди на оккупированной территории Донбасса и в Крыму должны, им сложно и это очень опасно, но они не должны соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и тому подобное. Не соглашаться", - сказал президент.

В частности, отмечает президент, жители Крыма и Донбасса должны праздновать День Независимости Украины.

Читайте такжеЗеленский: многие россияне поддерживают Украину, им стыдно за Крым"День независимости - да, праздновать. Я понимаю, возможно, негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе. Потому что придут и могут убить, не надо. Берегите свою жизнь. Но дети: детям это надо говорить - кто они. Детям - дома. И пусть в школе им там, временно оккупированных школах преподают сложно выдуманную историю, абсолютную пустышку", - добавил Зеленский.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Автор: Таня Поляковская