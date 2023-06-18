Алексей Макеев напомнил, что украинцы противостоят превосходящим силам армии РФ.

Украинским военным необходимо больше техники, чтобы победить российских оккупантов. Украина сейчас выполняет кейс НАТО, а именно статью 5, ведь украинцы единственная нация, которая воюет против России.

"Западная поддержка необходима для нашего выживания. Но мало: представляете, у нас две системы IRIS-T, пара Patriot. Они могут защитить такой город, как Киев, и, слава богу, Киев хорошо защищен. Но на всю Украину не хватит. Поэтому люди не чувствуют себя в безопасности в других городах. А еще нашим пацанам и девчонкам на передовой нужно было бы больше зенитных комплексов, больше бронетехники и танков. Именно эту тему я сейчас обсуждаю со своими коллегами-дипломатами из правительств разных стран мира", - рассказал в интервью Berliner Zeitung посол Украины в Германии Алексей Макеев.

При этом он указал, что очень важно, чтобы жители стран Европы, в том числе Германии понимали, что на самом деле в интересах Берлина, чтобы Украина успешно защитилась и выиграла эту войну.

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"Тогда вы также будете чувствовать себя в безопасности в Германии. Мало кто знает, что поразившие нас ракеты могут долететь до Лиссабона. На данный момент именно украинцы выполняют кейс альянса НАТО, статья 5. Украина — единственная нация, воюющая с Россией, и, конечно, мы воюем за каждого немца, француза, поляка. Мы уже актив НАТО", - объяснил дипломат.

По его словам, на данный момент очень важно, чтобы партнеры сделали все для хорошего оснащения украинской армии для победы над превосходящими силами Российской Федерации.

"Мы не просим наших партнеров делать это. Мы защищаемся. К сожалению, правительства разных стран очень неохотно реагировали с 2014 года, когда Россия украла огромную часть нашей территории - Крым и Донбасс. Это колебание стоит жизней каждый день. Было бы намного лучше, если бы партнеры сделали все возможное, чтобы мы были хорошо оснащены. Мы на правильном пути, но, если вы спросите наших парней на фронте, достаточно ли этого, они скажут нет: нам нужно гораздо больше, чтобы победить огромную русскую армию", - указал посол.

Кроме того, он напомнил, что украинские защитники уже 16 месяцев борются за европейские ценности, потому что другого выбора нет. Также Макеев заверил, что победа Украины включает в себя возврат всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Помощь от Германии для Украины - последние новости

В Германии сообщили,что будут производить боеприпасы для Gepard. Уже в июле первые 35-мм снаряды для зенитных установок могут приехать в Украину.

Кроме того, Берлин нарастит поставки танков Leopard 1. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, ВСУ получат более 100 танков до конца года.

Также он, что Германия предоставит Украине 64 управляемые ракеты для Patriot

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