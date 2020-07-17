Основатель Comedy Club UA решил уйти с должности советника Кличко из-за "политической турбулентности" в КГГА

По словам Бахматова, качественного изменения Киевсовета после местных выборов киевляне не увидят.

Советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что вместе с Офисом трансформации прекращает свою работу в Киевской городской госадминистрации из-за политической турбулентности в КГГА.

Об этом Бахматов написал на своей странице в Facebook.

"Почему я решил выйти из КГГА теперь? Здесь началась турбулентность, однако не управленческая, где я чувствую себя как рыба в воде, а политическая.

Такая турбулентность, на мой взгляд, всегда токсична и несовместима с эффективным управлением. Крайне сложно управлять процессами, все участники которого имеют целью любой ценой не брать на себя никакой ответственности и обязательств", - отметил он.

Читайте такжеТросы для моста на Троещину за 14 миллионов гривен оказались непригодными

Также Бахматов отметил, что получил благодаря работе в КГГА понимание, что управленческая система в городе нуждается в жесткой трансформации и реструктуризации, и нельзя эффективно изменить отдельные сферы в городе, "не меняя общей конструкции".

"Интриги - это не тот инструмент, который помогает в управленческих проектах, на чем я профилируюсь. Именно поэтому для меня слишком важны имя и репутация. Когда имя и репутация будут важны всем ключевым игрокам этой игры, вы увидите качественное изменение. Как политического, так и экономического с социальным", - написал Бахматов.

Бахматов считает, что качественного изменения Киевсовета после местных выборов киевляне не увидят. "Будут плюс-минус те же люди, что и последние 20 лет до того. Это сплав за последние 20 лет. Власти всех уровней, бизнес, силовики, криминал. Это по волшебству никуда не исчезнет", - написал он.

Читайте такжеКличко ответил на предложение партии Порошенко пойти на выборы мэра под ее флагами

Также он добавил, что пока не намерен баллотироваться на выборах мэра столицы.

Как сообщила пресс-служба КГГА, Киевский городской голова Виталий Кличко вручил Бахматову нагрудный знак "Знак почета" за работу на общественных началах на благо города.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2019 года Кличко представил своего нового советника - предпринимателя и основателя Comedy Club UA Максима Бахматова, которого планировал в перспективе сделать своим заместителем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram