Луганскую ОВА возглавил Алексей Харченко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей Сумской и Луганской областных военных администраций. Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте президента.

Так, согласно указу №244/2025 Луганскую ОВА возглавил Алексей Харченко. Ранее эту должность занимал Артем Лысогор – его Зеленский уволил указом №241/2025.

Отметим, что ранее Алексей Харченко работал главой Северодонецкой городской военной администрации. На эту должность он был назначен 30 сентября 2024 года.

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В то же время главой Сумской ОВА стал Олег Григоров, о чем говорится в указе Зеленского №245/2025. Предыдущий глава администрации Владимир Артюх уволен согласно указу №242/2025.

Другие указы Зеленского

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №240/2025. В соответствии с ним было создано 10 военных администраций на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности была создана военная администрация Мариуполя, который находится под оккупацией с весны 2022 года. Кроме того, появились Волновахская городская военная администрация, Мангушская поселковая военная администрация и др.

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