Президент вручил новой главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов на посту.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук.

Она до этого работала заместителем председателя облгосадминистрации, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Онищук служебное удостоверение и пожелал успехов.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - сказал Зеленский.

Среди приоритетов ее работы он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Новая глава Ивано-Франковской ОГА: что известно о Светлане Онищук

Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет". В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.

С 2002 года работала юридическим консультантом частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского госуниверситета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 - заместитель главы Ивано-Франковской ОГА.

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Автор: Олег Давыгора