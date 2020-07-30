Зеленский хочет сделать Курбан-Байрам и Хануку государственными религиозными праздниками

Такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-га-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующий указ № 303/2020 глава государства подписал сегодня, 30 июля.

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Как отмечается в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Зеленский заявил, что планирует в ближайшее время присвоить двум главным праздникам для мусульман Курбан-Байрама и Ураза-Байрама статус государственных религиозных праздников.

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