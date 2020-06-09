Кабмин готов на этой неделе представить обновленную программу действий правительства - Зеленский

В то же время премьер-министр Украины отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины готов на этой неделе представить парламенту обновленную программу действий правительства 2.0.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, сегодня Зеленский встретился с членами Кабмина, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов.

Глава государства напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию программы деятельности правительства.

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«Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Много критики поступило от депутатов «Слуги народа». Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную программу действий правительства 2.0», - заявил Зеленский.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18-19 июня. По его словам, документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач по политическим программам президента и партии «Слуга народа», а также указов главы государства и замечаний от комитетов.

«Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый - это антикризисный раздел. Второй - долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы», - отметил Шмыгаль.

Как сообщил УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку.

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