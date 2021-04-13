Встреча состоится на фоне усиления российского военного присутствия на границах Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце 16 апреля.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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В частности, прием состоится в пятницу, 16 апреля, на фоне роста напряженности в Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границах.

Президенты встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что президент Украины планирует встретиться с французским коллегой Эммануэлем Макроном. "Главная цель визита - это встреча "с глазу на глаз" с Макроном", - сказал де Понсен.

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Автор: Виталий Саенко