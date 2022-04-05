Президент остается в стране несмотря на активные боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский с первого дня вторжения России в Украину остается в нашей стране вместе со всеми украинцами. Он не сбежал, не предал, не разочаровал. Сейчас им восхищаются миллионы.

Но как эта война его изменила. Ранее всегда улыбчивый, позитивный, местами серьезный Владимир Зеленский сейчас выглядит очень уставшим и обеспокоенным. Вот уже более месяца он делает все, чтобы Украина победила в жуткой войне, развязанной Россией. И, конечно, недосып, нервы, переживания, боль за утраченные жизни украинцев дали о себе знать.

Американский фотожурналист Рон Хавив сделал несколько эмоциональных фотографий с нашим президентом, которые на своей странице в Facebook опубликовала журналист Наталья Влащенко.

В кадре измученный Зеленский склонил голову, закрыл глаза и поднес руку к лицу.

"Какое фото. В нем все события этих драматичных недель. Никогда не забуду, что он был и есть со страной, и как он был с каждым из нас", - подписала фото Влащенко.

Пользователи сети выразили обеспокоенность президентом и его состоянием. При этом они отметили, что разорвут любого, кто посмеет хоть слово плохое сказать в его адрес.

"Я за него не голосовала, да еще немного иронизировала и критиковала! А теперь разорву каждого тявкнувшего в его сторону", "Я дважды в жизни сделал верный выбор! Первый – выбрав жену, которую я люблю 21 год, а второй – проголосовав за него", "Мой президент, мой лидер", "Он - молодец, всегда в него верила", - пишут в сети.

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