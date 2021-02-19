Сегодня члены СНБО соберутся на заседание, анонсированное еще неделю назад. Часть заседания пройдет в закрытом режиме.

В пятницу, 19 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое еще до его начала уже можно называть резонансным. О чем пойдет речь на заседании и какие решения может принять сегодня Совбез - читайте ниже.

Заседание СНБО 19 февраля: с чего все началось

Неделю назад президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совбеза, которое должно пройти на Банковой 19 февраля. Это произошло спустя 10 дней после предыдущего заседания СНБО, на котором было принято решение о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов. В том числе - трех телеканалов.

В ОП 12 февраля сообщили, что Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить новое заседание.

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"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", – сообщили тогда в Офисе главы государства.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", - так объяснили в ОП актуальность предстоящего заседания.

Повестку дня нового заседания официально не сообщали, поэтому данная тема стала объектом обсуждения в течение прошедшей недели.

Что обсудят на СНБО

По различным версиям СМИ и Телеграм-каналов, повестка дня может быть достаточно обширной. По некоторым сведениям, часть вопросов которые рассмотрят в закрытом режиме, будут касаться введения санкций непосредственно против кума Путина Виктора Медведчука. Речь идет о наложении санкций на работу компании "Прикарпатзападтранс", которая эксплуатирует связанный с Медведчуком участок нефтепровода "Самара-Западное направление".

Еще одной темой заседания может стать обострение ситуации на Донбассе. Об этом ранее сообщили несколько нардепов от правящей "Слуги народа".

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в недавнем интервью "РБК-Украина" сообщил, что повестка заседания СНБО еще окончательно не сформирована. При этом он косвенно подтвердил, что на нем будет упоминаться фамилия Медведчука.

"Это одно из ключевых заседаний, потому что сейчас есть возможность в рамках СНБО довести до конца работу по всем этим странным бизнес-коммуникациям, которые были, в том числе и у Медведчука, и не только у него, и подвести итог аналитической работы, которая позволяет выйти на какие-то решения", - сказал он.

Санкции против "Прямого": заявление Порошенко

Еще одним из возможных решений СНБО в пятницу называлось введение санкций против Владимира Макеенко - экс-"регионала", формально владеющего телеканалом "Прямой". Отчасти подтверждением этой версии о санкциях может служить последнее заявление пятого президента Петра Порошенко. В четверг вечером он заявил, что купил канал у Макеенко из-за опасений, что СНБО может закрыть его.

Порошенко также обратился лично к президенту.

"Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", - сказал он.

В Офисе президента в тот же вечер опровергли слова Порошенко. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что СНБО не планирует вводить санкции против "Прямого".

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"Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не является признаком наличия подобной деятельности с его стороны. Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы или не надежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли", - отметила Мендель в комментарии УП.

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Автор: УНИАН