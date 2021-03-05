Обнародована повестка дня сегодняшнего заседания парламента.

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает правительство о выполнении плана вакцинации населения от COVID-19.

Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания ВР.

Депутаты должны рассмотреть, в частности, законопроекты о государственной регистрации геномной информации человека и об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

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Кроме того, предполагается рассмотрение проекта закона о дополнительных гарантиях прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Среди прочего, планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр.

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Автор: Татьяна Поляковская