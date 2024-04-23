Подоляк говорит, что необходимо решить некоторые логистические составляющие.

Бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может начать работу в должности посла в Великобритании уже через несколько недель.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Киев24. По его словам, вопрос агремана (предварительное согласие правительства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другой страны) и протокольных процедур уже согласованы.

"Я думаю, что это вопрос уже недель. Некоторые логистические составляющие еще надо решить. Я здесь не вижу вообще уже "политизации" вокруг фамилии господина Залужного", - сказал советник главы ОП.

Подоляк считает, что обществу стоит "спокойнее" относиться к вопросам отставок, хотя об этом и важно говорить. "Мне кажется, что надо спокойнее относиться к любым ротациям управленческих кадров. Потому что война - это существенное кризисное явление, мягко говоря, и не все выдерживают нагрузку. Или наоборот - где-то надо усиливать управленческие составляющие", - говорит он.

Что известно о новой должности Залужного:

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил генерала с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Глава государства заявлял, что предложил ему остаться в его команде.

Уже позже стало известно, что Залужный должен занять должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Зеленский отмечал, что бывший главнокомандующий сам выбрал для себя дипломатическое направление.

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