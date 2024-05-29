Андрей Плахотнюк заявил, что это "вопрос выживания людей".

Посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк Украина нуждается в поставках истребителей Gripen, которые может предоставить эта скандинавская страна.

Как пишет Svenska Dagbladet, Плахотнюк напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Швецию в прошлом году ясно дал понять, что Украина очень заинтересована в поставках самолетов Gripen.

"Нам нужны Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы ПВО. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", - сказал посол.

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Плахотнюк также добавил, что это "вопрос выживания людей".

Истребители Gripen для Украины

Министр обороны Швеции Пол Джонсон объявил, что Швецию попросили отложить отправку самолетов Gripen в Украину по просьбе стран коалиции ПВО, которая помогает Украине с авиацией и противовоздушной обороной.

Швеция объявила о выделении Украине большого пакета военной помощи на сумму 1,16 млрд евро, в который, в частности, вошел по меньшей мере один самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (Saab 340 AEW&C). Об этом сообщает правительство Швеции.

"Швеция передает Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, тем самым усилив возможности противовоздушной обороны Украины", - говорится в заявлении.

Передача Украине даже одного самолета AWACS позволит более эффективно наводить истребители, в том числе, самолеты F-16, которые уже скоро должны начать защищать небо нашей страны.

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