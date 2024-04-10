По словам Железняка, многие депутаты проголосуют "За", потому что "выбора не так уж много, с точки зрения просьб военных".

Народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк, комментируя рассмотрение в Верховной Раде законопроекта о мобилизации во втором чтении заявил, что интрига относительно него заключается не в финальном голосовании.

"Я вам сразу говорю, как человек, который умеет точно считать, голоса в зале будут. Интрига будет в этих учтенных правках. Давайте, я объясню на примере. Одна из самых скандальных норм - это то, что, даже по сравнению с первым чтением, убирается норма о демобилизации. Это делается конкретной правкой. Если кто-то в зале говорит "Друзья, я не согласен" (а я уже знаю таких достаточно много коллег, в частности из Слуги народа), то эта правка ставится на подтверждение. И под нее происходит отдельное голосование. Если оно будет нерезультативным, то есть меньше 226 голосов, эта правка слетает. И норма первого чтения о демобилизации, а именно 36 месяцев по решению Ставки верховного главнокомандующего, заходит в текст", - сказал он в интервью Radio NV.

По его словам, если эта правка набирает 226 голосов, тогда текст, подготовленный комитетом, остается неизменным, поэтому на 31 правке и будет самая большая интрига.

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"Все остальное... За финальный текст, я уверен, что будет достаточно голосов. Причем будет больше, чем 250 голосов. Многие коллеги, например, в моей фракции проголосуют, потому что, мягко говоря, выбора не так у нас уже много, с точки зрения просьб военных. Но за что проголосуют, какой будет финальный текст, будут ли там определенные изменения? Это остается предметом дискуссии". - добавил Железняк.

Законопроект о мобилизации - последние новости

В новом проекте закона о мобилизационных мероприятиях предусмотрено нововведение для мужчин, которые находятся за пределами Родины.

Для таких граждан в документе предусмотрена возможность обновить дистанционно данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского. По словам политика, мужчины смогут это сделать из-за границы через телефонный звонок, электронный кабинет или электронный адрес.

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