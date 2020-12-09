Национальное агентство по предупреждению коррупции только с середины следующего года сможет снова начать проверки деклараций чиновников, если президент подпишет новый закон.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции раскритиковали положения нового закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

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Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции заместитель председателя НАПК Иван Пресняков отметил, что законом не только не восстановлено наказание в виде лишения свободы, но и вдвое увеличена сумма незадекларированного имущества, за которое наступает хоть какая-то ответственность.

"Мы в НАПК никогда не скрывали, что норма, которую отменил Конституционный суд, была рабочей, поэтому изменения в новом законопроекте, которые вдвое подняли порог недостоверного декларирования, за которым начинается ответственность, в общем мы не приветствуем", - сказал Пресняков.

Он также отметил, что в связи с отменой Конституционным судом ответственности за недостоверное декларирование все соответствующие расследования прекращены - это около 100 дел в НАПК и еще около 1 тыс. - правоохранителями.

Также Пресняков добавил, что в случае подписания президентом нового закона об ответственности за недостоверное декларирование и вступления в силу, НАПК только с середины следующего года сможет снова начать проверки деклараций чиновников, а также передавать материалы проверок в НАБУ. Привлекать нарушителей к ответственности можно будет по результатам проверок, проведенных в 2021 году, то есть раньше, чем через год.

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27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№4460-д).

Законом Уголовный кодекс дополняется статьями 366-2 "Декларирование недостоверной информации" и 366-3 "Непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Так, за соответствующие правонарушения предусмотрены штрафы, общественные работы, ограничение свободы или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Лишения свободы за предоставление в е-декларациях недостоверных данных не установлено.

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Автор: Дмитрий Хилюк