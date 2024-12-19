Со второй попытки: Бойко отозвали с должности в Комитете по правам человека (видео)

Перед этим между депутатами происходили споры и толкотня.

Юрия Бойко, главу депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", со второй попытки отозвали с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. "За" уже - 258. Чисто символический шаг, но как есть...", - отметил парламентарий.

По его словам, "от "слуг" было выступление депутата, который защищал Бойко и агитировал не голосовать". "Интересно, какой процент представлял", - добавил Железняк.

Перед этим он опубликовал видео спора и легкой толкотни между депутатами в сессионном зале ВР. "На постановлении по Бойко уже пошла толкотня между депутатами "ЕС" и "Слуги". Спикер пытается всех успокоить", - написал депутат.

Юрий Бойко - последние новости и скандалы

Как сообщал УНИАН, ранее Юрий Бойко, который является бывшим лидером ныне запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председателем депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", начал активно выставлять в TikTok видео с пророссийскими нарративами. В них он отмечает, что "радикалы" в Украине с начала полномасштабной войны начали переименовывать города и сносить памятники, а также запрещать Украинскую православную церковь и русский язык.

По словам Бойко, якобы сейчас появляется все больше людей, которые выступают против "такого насилия, за единение в стране и за поддержку людей".

Эта активность депутата вызвала волну возмущения среди украинцев. В частности было много критики от публичных лиц.

17 декабря его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. По данным источников УНИАН в спецслужбе, он должен был подробно объяснить свои последние заявления.

После допроса Бойко записал новое видео, в котором сказал, что не хочет, чтобы его заявление было использовано Россией и "военным преступником Путиным" для оправдания нападения на Украину. Он попросил прощения у тех украинцев, кто воюет на фронте и работает в тылу для победы, и кого его слова могли обидеть.

18 декабря ВР не поддержала проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За это проголосовали лишь 217 народных депутатов при минимально необходимых 226.

За это решение не голосовали в полном составе группы "Восстановление Украины" и "Платформа за жизнь и мир", которые образовались на обломках партии "ОПЗЖ", которая была запрещена в Украине за оправдание действий государства-агрессора России, а ее депутаты создали в ВР эти группы.

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