Проект постановления об отзыве Бойко подали подали "на основании того, что его туда подала уже расформированная опежезе".

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отзыве с должности члена комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений – экс-нардепа от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", а ныне председателя депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в Телеграм.

"Юрий Бойко просто в очередной раз всем напомнил, где находится его хозяин и чьи интересы он защищает на самом деле. Мне обидно, что он до сих пор является членом парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Не может человек, который разжигает межэтническую вражду, подыгрывая агрессору, быть в этом комитете", – акцентировал он.

Проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека подали "на основании того, что его туда подала уже расформированная опежезе". Всего авторами проекта постановления являются 28 человек.

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"Конечно, хотелось бы выбросить его из Рады в целом, но для этого нужен приговор по уголовному делу, который бы вступил в силу. Однако устранить его из комитета – полностью в полномочиях ВРУ", – добавил Юрчишин.

Юрий Бойко – последние новости

Нардеп Юрий Бойко в последнее время начал активно публиковать в TikTok ролики с откровенно пророссийскими нарративами. Он говорил, в частности, о "радикалах", о каких-то "радикалах", которые начали переименовывать города и сносить памятники после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, комментируя заявления Бойко, сказал, что это – прямое следствие того, что часть пророссийских лиц в Украине оставили без наказания. Он акцентировал, что оснований для задержания и ареста Бойко, как и других деятелей ОПЗЖ, "более чем достаточно".

На заявления Бойко отреагировал и нардеп Роман Костенко. По его словам, отсутствие мгновенной реакции на это будет означать "полное обесценивание усилий" тех, кто погиб на войне, которую РФ ведет против Украины.

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