Качура предполагает, что это может быть домашний арест.

В "Слуге народа" сомневаются, что в отношении народного депутата Александра Юрченко будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа") заявил, что "если была вручено подозрение, то должна быть избрана мера пресечения. Сомневаюсь, что может быть содержание под стражей, а это, возможно, домашний арест. Однако народный депутат еще должен выполнять свои обязанности. Поэтому здесь есть коллизия, поскольку он должен находиться на своем рабочем месте и выполнять свои конституционные полномочия".

Качура раскритиковал действия Национального антикоррупционного бюро, назвав их "очень непрофессиональными".

"Потому что публиковать материалы досудебного расследования в сети Интернет, это, мягко говоря, непрофессионально и неправильно. Поэтому я не рассчитываю, что будут какие-то такие серьезные последствия по этому делу. Потому что, если бы в НАБУ хотели раскрыть дело, то они должны были задеть еще и других депутатов, о которых идет речь", - сказал Качура.

Он напомнил, что еще 15 сентября поступило заявление от Юрченко о выходе из фракции "Слуга народа".

По словам Качуры, сегодня в 15:15 соберется на заседание фракция "Слуга народа", и вопрос об исключении Юрченко из состава фракции может быть рассмотрен.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета предложил вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу вымогательства взятки в размере 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко.

15 сентября Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки.

По данным следствия, помощник выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн грн залога.

Сегодня, 17 сентября, Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей Юрченко.

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Автор: Надежда Пришляк