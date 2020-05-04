Януковича повторно вызвали на допрос в ГБР

В связи с неявкой экс-президента на допрос 30 апреля его повторно вызвали на 15:00 13 мая.

Экс-президента Виктора Януковича повторно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по уголовному производству о государственной измене бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы.

Соответствующая повестка на допрос опубликована на сайте ГБР.

"В связи с неявкой 30 апреля, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович..., на 15:00 13 мая... для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000046", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Заману, который занимал должность начальника Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года до 19 февраля 2014 года, задержали в феврале 2019 года. Ему объявили о подозрении в совершении государственной измены.

25 февраля 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что реформирование структуры Вооруженных сил Украины во время пребывания Заманы на должности начальника Генштаба фактически предполагало аннексию Крыма и создание так называемой "Новороссии".

Тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждал, что Замана в январе-феврале 2014 года проигнорировал данные разведки о подготовке России к вооруженному вторжению в Украину.

Сам Замана называл дело в отношении него "заказным и политическим".

24 мая 2019 года Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения Замане в виде содержания под стражей и избрал новую - в виде личного обязательства. Суд отменил решение Печерского райсуда Киева, по которому Замана должен был находиться под стражей без определения залога до 17 июня.