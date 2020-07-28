Представитель ТКГ сообщил, кто может возглавить украинскую делегацию вместо Кучмы

Сегодня стало известно, что представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма не будет больше принимать участие в деятельности Трехсторонней контактной группы.

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) относительно Донбасса Сергей Гармаш считает, что украинскую делегацию вместо второго президента Леонида Кучмы может возглавить вице-премьер по вопросам ВОТ Алексей Резников.

Об этом Гармаш сообщил в эфире Украина 24.

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«За время моей работы в ТКГ я Кучму ни разу не видел, фактически руководство осуществлял Резников. Вполне логично, если он возглавит нашу делегацию на переговорах», – сказал он.

Гармаш также добавил, что из-за решения Кучмы покинуть группу может измениться состав делегации от России.

«Относительно реакции России мне интересен этот момент, потому что у Кучмы и Грызлова, который был в свое время председателем Госдумы России, примерно одинаковый статус, и они очень серьезно к нему относятся. Поэтому я допускаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят», – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Зеленский поблагодарил Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. По словам главы государства, он с уважением относится к решению Кучмы прекратить участие в деятельности ТКГ.

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