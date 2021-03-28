Избирательные участки закрылись в 20:00.

На момент закрытия участков явка на промежуточных выборах в Верховную Раду составила 20,99% в округе №50 и 35,05% в округе №87.

Читайте такжеПравительство хочет создать "пояс успешности" для восстановления Донбасса - РезниковОб этом сообщают в Центральной избирательной комиссии.

Избирательные участки закрылись в 20:00.

"По информации, которая поступила в ЦИК средствами ИАС “Выборы народных депутатов Украины” Единой информационно-аналитической системы “Выборы”, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОВО №50 и 35,05% в ОВО №87", - говорится в сообщении ЦИК.

В комиссии напомнили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в ОИО №50 составила 44,72%, а в ОИО №87 – 43,96%.

Промежуточные выборы в Раду 28 марта

Сегодня в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) прошли промежуточные выборы народных депутатов Украины. По их итогам должны избрать двух парламентариев.

Голосование проходило на 112 избирательных участках (106 – обычных, 6 – специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

На Ивано-Франковщине голосование состоялось на 117 избирательных участках (115 – обычных, 2 – специальных). Избирательный округ № 87 включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

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Автор: Людмила Жерновская