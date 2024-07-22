Киев благодарен Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы нашей страны за свободу, подчеркнул украинский лидер.

Президент США Джо Байден решил сняться с выборов главы Штатов, которые должны состояться в начале ноября текущего года. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы всегда будут благодарны за лидерство Байдена - он поддержал наше государство "в самый драматический момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны".

Украинская сторона уважает тяжелое, но сильное решение Байдена, написал президент в Х. "Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы нашей страны за свободу, которая вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах была и остается критически важной", - отметил Зеленский.

Глава нашей Родины добавил, что сейчас ситуация в Украине и на всей европейской территории не менее сложная, и Киев надеется, что дальнейшее сильное лидерство США не даст добиться РФ результатов во время агрессии.

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В центре внимания выборы в США 2024 - что стоит знать

81-летний Джо Байден в конце июня провалил первые предвыборные дебаты со своим конкурентом - бывшим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом. Позже СМИ писали, что многие влиятельные демократы просили Байдена сняться с выборов. Потом президент Штатов утверждал, что находится "на коне".

21 июля Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов. По сведениям Politico, президент лечился от коронавируса в своем доме и начал осознавать, что борьба за пост главы государства для него закончилась.

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