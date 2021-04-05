В то же время, в ЦИК намерены дождаться решений судов относительно выборов в этом округе, и уже затем устанавливать результаты выборов.

Центральная избирательная комиссия приняла для рассмотрения и обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в 87-м округе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

В начале заседания председатель ОИК №87 Андрей Лозинский зачитал протокол об итогах голосования в округе и предоставил другую избирательную документацию.

По словам Лозинского, общее количество избирателей, принявших участие в голосовании, составляет 48 тысяч 916 человек.

Согласно протоколу, победу на выборах одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, который получил 31,25% поддержки избирателей (15 тыс. 076 голосов), кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко получил 29,69% (14 тыс. 327 голосов), кандидат от партии «Всеукраинское объединение "Свобода" Руслан Кошулинский - 28,86% (13 тыс. 927 голосов).

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Председатель ОИК отметил, что результаты выборов были признаны недействительными на 5 избирательных участках.

Он также сообщил, что решения комиссии о признании результатов на этих участках недействительными сейчас оспариваются в суде.

"ЦИК намерен дождаться решений судов. И уже по результатам этих решений и в пределах своих полномочий ... принимать дальнейшие меры по установлению результатов выборов в этом округе", - сказал председатель ЦИК Олег Диденко.

Выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Новые выборы в 87-м округе состоялись 28 марта.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.

В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу Александра Шевченко.

4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали Василия Вирастюка. "Вирастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Разрыв менее 750 голосов. "Клоны" Шевченко взяли 499 голосов", - говорится в сообщении. При этом, результаты выборов на 5 участках отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

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Автор: Антонина Доломанжи