Российские пограничники утверждают, что авиация применялась вдоль их границы, и факт нарушения не признают.

Россия отрицает нарушение государственной границы Украины своим вертолетом.

Как говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы, сегодня Украина получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима украинской государственной границы вертолетом из РФ.

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В своем ответе российские пограничники утверждают, что авиация применялась вдоль их границы, и факт нарушения не признают.

«При этом, не предоставляя никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных «приборов объективного контроля», - говорится в сообщении.

Украинские пограничники отмечают, что не удивлены риторикой государственных органов России.

«Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов», - подчеркнули в ГПСУ.

Нарушение Россией воздушной границы Украины: что произошло

16 марта российский Ми-8 влетел в украинское воздушное пространство в Сумской области на расстояние около 50 метров.

После этого вертолет повернул в обратном направлении и покинул воздушное пространство Украины.

По данному факту ГНСУ направила письмо в погрануправление Пограничной службы ФСБ России по Белгородскому и Воронежскому участкам о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и с требованием сообщить о принадлежности летательного аппарата и обстоятельствах, которые привели к нарушению.

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Автор: Антонина Доломанжи