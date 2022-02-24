Вооруженные силы Украины вели тяжелые бои, отметили у Зеленского.

В Офисе президента отмечают, что Вооруженные Силы Украины отбросили российские войска на некоторых направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на брифинге.

"Нам важно, чтобы страна сохраняла спокойствие", - сказал Подоляк.

Он сказал, что надо понять две простые вещи: "Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, но ведут. У нас есть много результатов. На некоторых направлениях Вооруженные Силы Российской Федерации отброшены. Имеем потери. Безусловно, будем иметь потери на сегодняшний день. Но еще раз подчеркиваю: Вооруженные силы были готовы ко всем сценарным планам Российской Федерации и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет иметь нарастающий характер", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.