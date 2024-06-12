Соответствующая договоренность была согласована сегодня в Будапеште между генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что Венгрия не будет участвовать и не будет противодействовать инициативам НАТО по поддержке Украины, которые должны согласовать на саммите Альянса в Вашингтоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что обсудил с венгерским премьером ситуацию в Украине.

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"Я ожидаю, что на саммите союзники согласуют ведущую роль НАТО в координации и обеспечении безопасности помощи и обучения для Украины. Я также ожидаю, что союзники согласуют долгосрочные финансовые обязательства по оказанию военной поддержки", - сказал Столтенберг.

По его словам, это обеспечит предсказуемость и подотчетность, которые необходимы для Украины.

"Премьер-министр Орбан четко дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО. И я принимаю эту позицию. Я рад, что сегодня премьер-министр и я согласовали модальности (условия) неучастия Венгрии в поддержке Украины со стороны НАТО. Никакой венгерский персонал не будет участвовать в этих мероприятиях и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки. В то же время, премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, что позволит другим союзникам двигаться вперед", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, как сказал генеральный секретарь Альянса, Орбан подтвердил, что Венгрия будет продолжать выполнять все свои обязательства перед НАТО в полном объеме.

По его словам, Венгрия не будет блокировать попытки других союзников согласовать обязательства по предоставлению финансовой поддержки для Украины. Также Венгрия не будет мешать согласованию ведущей роли НАТО по координации предоставления поддержки Украине.

"По моему мнению, этот способ сработает. Я уверен, что когда лидеры НАТО встретятся в Вашингтоне, мы будем способны финализировать соглашение по этим вопросам", - подчеркнул Столтенберг.

В свою очередь, Орбан отметил, что Венгрия не будет предоставлять средства на поддержку Украины, не будет отправлять свой персонал и не позволит, чтобы венгерскую территорию использовали каким-либо образом для военной поддержки Украины.

Саммит НАТО в Вашингтоне - главные новости

В июле союзники НАТО проведут юбилейный саммит в Вашингтоне, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину с даты основания Альянса.

Страны-члены НАТО вряд ли придут к консенсусу относительно приглашения Украины в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне.

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