Украина не будет затягивать с выполнением задач, которые необходимы для членства.

Украина планирует стать частью Европейского Союза в рекордные сроки. Процесс поступления займет до пяти лет.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире "Украинского радио".

"Наши прогнозы достаточно амбициозны. Я не хочу говорить о конкретных датах, ведь они зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Это (процесс вступления - ред.) займет до десятка лет, до пятилетки", - ответила министр на вопрос о сроках вступления в ЕС.

Также она подчеркнула, что Украина не будет затягивать с выполнением задач, которые необходимы для членства.

"Мы точно не допустим затягивания процесса расширения. Мы выполнили свою часть задач, сможем перейти к переговорам и политически присоединиться к ЕС в рекордные сроки. Так же, как мы стали кандидатом", - добавила Стефанишин.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа ожидает от Украины внедрения новых законов, которые уменьшают чрезмерное влияние олигархов и назначения высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специального документа, где будет отражена пошаговая инструкция Украины для вступления в ЕС.

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