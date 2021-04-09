Желание Киева ускорить вступление в альянс можно понять, но горькая правда в том, что до конца войны на Донбассе этого не произойдет.

Оказавшись под новой угрозой со стороны России, Украина хочет присоединиться к НАТО. И это желание можно понять, но оно также безнадежно.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. Вряд ли президента Владимира Зеленского можно в чем-то обвинить за попытки вернуть вступление его страны в НАТО на повестку дня. Тем более, что Москва стягивает свои войска к восточной границе Украины. Но, конечно, его замысел не имеет перспектив на воплощение.

"Утверждение Зеленского, что вступление в НАТО покончит с российской войной на востоке Украины, не имеет ничего общего с реальностью. Правильнее было бы сказать, что не было бы никакой войны на востоке Украины, а Москва не оккупировала бы Крым, если бы Украина стала членом НАТО в 1999 году или во время второй волны расширения в Восточной Европе в 2004-м", - говорится в статье.

Издание отмечает, что такая историческая возможность была упущена. С одной стороны в этом виновато неправильное понимание Запада постимпериалистических настроений в Москве. А с другой - украинское нежелание реформировать собственную страну включая армию, чтобы привести ее к соответствию стандартам НАТО. Даже сегодня Украина тонет в кумовстве и коррупции.

"Конца семилетней войны на востоке Украины до сих пор не видно. Несмотря на дешевые заявления о солидарности с Киевом, никто не думает о принятии Украины в НАТО с этим нерешенным конфликтом. И в ближайшее время это не изменится, как бы горько это не звучало для украинцев", - говорится в статье.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Перевод: Лесь Дымань