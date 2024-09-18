Словенская дипломат делала примирительные комментарии в адрес России.

Будущая комиссар по вопросам расширения Европейского Союза Марта Кос в целом поддерживает Украину. Об этом пишет Politico.

При этом издание напоминает, что словенка Кос также делала заявления в примирительном тоне в отношении Москвы.

"Мы должны критически относиться к России, но мы не должны закрывать двери перед Россией. Словения всегда имела хорошие отношения с Россией, но при правительстве Янеза Янши мы увидели отход от России в сторону США", - сказала дипломат в марте 2022 года.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Кос будет отвечать за рассмотрение заявок на членство Украины и Молдовы, среди других стран-кандидатов в Европейский Союз. Авторы считают, что, учитывая деликатность ее работы, заявления Кос об Украине обязательно станут предметом пристального внимания, когда Европарламент будет рассматривать заявку каждого кандидата.

"Эти комментарии наверняка привлекут пристальное внимание в Киеве и Кишиневе, где чиновники обеспокоены тем, что их заявки могут оставаться на рассмотрении годами или десятилетиями. 27 стран-членов ЕС начали официальные переговоры о вступлении с обеими странами, и нужно еще много шагов до того, как они смогут стать полноправными членами - и этот процесс полон хитрой политики", - говорится в материале.

Отмечается, что хотя фон дер Ляйен одобрительно отзывалась о присоединении Украины и Молдовы, несколько стран-членов ЕС "тихо отказываются от планов расширения".

"Еще больше осложняет ситуацию то, что если ЕС получит новых членов, необходимы внутренние реформы, которые, вероятно, встретят сопротивление, поскольку коснутся священной сельскохозяйственной политики блока и структуры Европейской комиссии", - пишет СМИ.

В свою очередь в МИД Украины отказались комментировать назначение Кос и добавили, что Киев сосредоточится на действиях чиновников, а не на их словах.

"Мы всегда смотрим на то, что люди делают, а не на то, что они говорят. Конечно, когда звучат высказывания, которые противоречат нашим интересам или являются неуважительными к Украине, мы реагируем, но наша главная задача - смотреть на действия, а не на слова", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Смена комиссара ЕС по вопросам расширения - последние новости

Венгрия больше не будет влиять на расширение ЕС. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя новую команду еврокомиссаров, предложила на эту должность Марту Кос из Словении.

Ранее этими вопросами в ЕС курировал представитель Венгрии Оливер Варгеи.

В Будапеште уже прокомментировали это решение. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "решение фон дер Ляйен четко показывает, что она является частью этого лицемерия, гарантируя, что портфель расширения не перейдет к Венгрии, которая выступает за расширение".

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