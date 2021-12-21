Экспорт продукции и услуг из нашей страны в Евросоюз возрос почти на 40% по сравнению с "доковидным" периодом, отметили в правительстве.

По состоянию на сегодня Украина выполнила уже более 61% всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Говоря об итогах работы в направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины в 2021 году, она отметила: "На сегодня мы видим, что такая динамика дает нам достаточно позитивный прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации. Мы имеем, по состоянию на сегодня непосредственно, более 61% выполненных всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Фактически, только через половину срока, на который это Соглашение было рассчитано".

По словам Стефанишиной, такая динамика влияет на торговлю между Украиной и ЕС. В частности, экспорт продукции и услуг из Украины в ЕС вырос почти на 40% по сравнению с "докризисным, доковидным временем, по сравнению с 9-ю месяцами 2019 года".

Также она отметила, что по состоянию на сегодня ведутся переговоры по пересмотру торговых параметров Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"И надеемся, что уже на первую половину 2022 года будем иметь согласованную позицию Европейского Союза, и наши экспортеры и импортеры получат в конце концов более широкий доступ к рынку Европейского Союза", – сказала она.

Читайте такжеСейчас о вступлении Украины в Евросоюз речь не идет – ЕврокомиссияПредставительница правительства выразила надежду, что Европейская комиссия не будет затягивать переговорный процесс. "И после завершения первого раунда переговоров мы сможем подать новые предложения по получению дополнительных торговых преференций в рамках Соглашения", – отметила вице-премьер.

Среди прочего, Стефанишина также отметила, что была проведена большая работа по обновлению Соглашения об ассоциации.

"Мы договорились, что на следующем саммите Украина-ЕС мы представим совместный план дальнейшей европейской интеграции Украины", – сказала она и добавила, что речь идет, в частности, о том, как Украина будет использовать возможности интеграции для внутреннего рынка.

Кроме того, говоря о приоритетах на следующий год, вице-премьер выразила надежду, что Украина присоединится к Конвенции по вопросам таможенного транзита. "Мы ожидаем, скажем так, таможенного безвиза", – сказала она и добавила, что в начале года планируются первые заседания в рамках реализации Соглашения об общем авиационном пространстве, будет происходить работа над более широким доступом к рынку авиационных перевозок.

Также планируется завершить пересмотр Соглашения об ассоциации и представить в следующем году на саммите дорожную карту евроинтеграции Украины.

Напомним, в 2014 году Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации. В начале сентября 2017-го документ вступил в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

С 11 июня 2017 года между Украиной и Евросоюзом начал работать безвизовый режим.

В МИД Украины уверяли, что угрозы отмены безвиза с ЕС нет.

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