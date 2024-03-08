В Украине заинтересованы в совместном производстве с турецкими оборонными компаниями.

Президент Владимир Зеленский начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил, что Украина хочет от Турции помощи в освобождении пленных из Российской Федерации.

Как сообщил Зеленский в сети X, он благодарен Турции за ее надежную поддержку. "Оба наши государства, весь регион и глобальная продовольственная безопасность нуждаются в безусловной безопасности судоходства в Черном море. Мы можем достичь этого, работая вместе", - отметил Зеленский.

Глава Украинского государства сообщил, что в Украине заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества и совместного производства с турецкими оборонными компаниями.

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"Также нуждаемся в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всех людей, включая крымских татар, которые находятся в российском плену", - подчеркнул Зеленский.

Рабочий визит Зеленского в Турцию

Сегодня в Стамбуле Зеленский посетил судостроительные верфи, где строят корветы для Военно-Морских сил ВСУ в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.

Зеленский присвоил почетное имя еще одному корвету типа ADA. Теперь он будет носить имя гетмана Ивана Выговского.

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