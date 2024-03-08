Президент Владимир Зеленский начал встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил, что Украина хочет от Турции помощи в освобождении пленных из Российской Федерации.
Как сообщил Зеленский в сети X, он благодарен Турции за ее надежную поддержку. "Оба наши государства, весь регион и глобальная продовольственная безопасность нуждаются в безусловной безопасности судоходства в Черном море. Мы можем достичь этого, работая вместе", - отметил Зеленский.
Глава Украинского государства сообщил, что в Украине заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества и совместного производства с турецкими оборонными компаниями.
"Также нуждаемся в помощи Турции в освобождении наших военнопленных и всех людей, включая крымских татар, которые находятся в российском плену", - подчеркнул Зеленский.
Рабочий визит Зеленского в Турцию
Сегодня в Стамбуле Зеленский посетил судостроительные верфи, где строят корветы для Военно-Морских сил ВСУ в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.
Зеленский присвоил почетное имя еще одному корвету типа ADA. Теперь он будет носить имя гетмана Ивана Выговского.