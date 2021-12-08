Во время открытия сессии Киевсовета мэр призвал депутатов начать работу с гимна Украины. Однако аппаратура подвела и музыкальное сопровождение не включилось.

Мэр Киева Виталий Кличко снова запел. На этот раз он без музыкального сопровождения исполнил гимн Украины во время открытия сессии Киевского городского совета.

Видео появилось в Telegram-канале "Украина сейчас".

Читайте такжеС Кличко в Давосе произошел словесный конфуз (видео)7 декабря во время открытия сессии Киевсовета мэр призвал депутатов начать работу с гимна Украины. Однако аппаратура подвела и музыкальное сопровождение не включилось.

Впрочем, Кличко не растерялся и призвал исполнять гимн акапельно.

"Не будем ждать. Все вместе", - сказал Кличко и начал исполнять гимн.

К нему присоединились коллеги.

Напомним, что Кличко не впервые демонстрирует свои вокальные способности. 30 сентября мэр посетил концерт группы"Карта мира", вышел на сцену и исполнил хит "Однажды я стану мэром".

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко оговорился во время спектакля Кубка Лиги чемпионов в столице ошибочно назвав его "Кубком UEFA".

Автор: Марта Гичко