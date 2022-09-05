В связи с неудовлетворительными результатами в проведении "специальной военной операции" уволены с ВС РФ 4 генерала.
Об этом пишет журналист Роман Цимбалюк.
"В связи с неудовлетворительными результатами в проведении "специальной военной операции" уволены с ВС РФ следующие генералы:
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- генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с должности командующего Западного военного округа;
- генерал-лейтенант Владислав Ершов – с должности командующего 6 общевойсковой армии Западного военного округа;
- генерал-майор Вячеслав Гуров – с должности командующего 1 танковой армии Западного военного округа;
- генерал-лейтенант Яков Рязанцев – с должности командующего 49 общевойсковой армии Южного военного округа", - написал Цимбалюк.
Напомним, что украинские воины за минувшие сутки ликвидировали еще 300 оккупантов. Потери РФ все ближе к "красной линии". Уже скоро ВСУ "отминусуют" 50 тысяч оккупантов.