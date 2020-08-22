Враг у границ. Продвинется ли Россия на белорусско-украинский кордон

Андрей Золотарев

Лукашенко длительное время балансировал, заигрывая то с Западом, то с Востоком. Причем получал от этого весьма солидные преференции. На том и держалась белорусская экономика и белорусское социальное государство.

С одной стороны, Лукашенко декларировал готовность объединиться в союзное государство с Россией. Неоднократно к этому подходили очень близко, но в последний момент Лукашенко демонстрировал, что не хочет быть наместником «Белорусского федерального округа». С другой стороны, батька позволял себе довольно высокую степень самостоятельности, в том числе и во внешнеполитических решениях. Например, Беларусь так и не признала аннексию Крыма. Даже в дни наиболее ожесточенного противостояния на Донбассе Беларусь поставляла Украине дизтопливо, которым, как известно, заправляют танки и прочую бронетехнику. Кроме того, Беларусь обеспечила площадку для переговоров по Донбассу. В целом, как бы там ни было, у нас с Беларусью были весьма продуктивные экономические отношения. Украина закупала продукцию не только пищевой промышленности, но и продукцию машиностроения (те же грузовики МАЗ).

Лукашенко умудрился достать как Москву, так и коллективный Запад

Однако ситуация изменилась. Лукашенко сделал ряд серьезных политических ошибок. Одна из них совершалась многими лидерами постсоветского пространства – он умудрился достать как Москву, так и коллективный Запад. Таких, как правило, по обоюдному согласию всегда смещали, например, Плахотнюка в Молдове. Лукашенко стоило взрастить своего Навального и своего Медведева, тогда ситуация для него была бы более благоприятной, нежели она есть сегодня. А так, можем говорить о том, что эпоха Лукашенко подходит к концу. Это еще не конец, но уже начало конца.

Скорее всего, на данном этапе Лукашенко удержится у власти, но той степени самостоятельности, которая была у него ранее, больше не будет. Последние события, в частности, кейс с вагнеровцами, помогли Лукашенко определиться, куда двигаться. Деваться ему, по большому счету, некуда. Любой эксперт, который заглянет в первую статью Договора о коллективной безопасности, увидит, что в случае обострения ситуации или повторения событий, аналогичных украинскому Майдану, в Беларусь будут введены российские войска. И это будет строго соответствовать Договору.

Однако это невыгодно России. Ведь для нее гораздо проще спустя какое-то время начать трансфер власти в сторону более комфортной, чем Лукашенко, кандидатуры. В этой связи, скорее всего, российских войск в Беларуси мы не увидим. Но начнется ее плавное поглощение Россией. Вероятнее всего, в Беларусь зайдут российские олигархи, чему длительное время успешно сопротивлялся Лукашенко. А степень интеграции Беларуси с Россией в экономическом и военно-политическом плане будет теперь на порядок выше.

Охлаждение украинско-белорусских отношений неизбежно

Украина, таким образом, потеряла потенциального партнера и получила еще 700 км границы со злейшим соседом. Беларусь при Лукашенко вряд ли когда-нибудь стала бы плацдармом для развертывания российских войск и наступления на Украину. Теперь такой вариант становится куда более вероятным. К тому же, возникает целый ряд сопутствующих трудностей. Если будут продолжаться протесты, то, скорее всего, придется переносить переговорную площадку по Донбассу из Минска.

Охлаждение украинско-белорусских отношений неизбежно. Ведь беспрецедентно Украина отозвала из Беларуси своего посла. Так что все те возможности, которые нам давала Беларусь, теперь мы утратим. Вместе с тем, враждовать Украина с Беларусью не будет – будет просто охлаждение. По крайней мере, пока у власти Лукашенко. А как будет при других – никому не ведомо.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

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