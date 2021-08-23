Александр Корниенко прогнозирует, что сегодняшняя внеочередная сессия Верховной Рады пройдет быстро

Сегодня Верховная Рада примет постановление, которое запустит "парламентское измерение" "Крымской платформы".

Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос журналистов, какие документы сегодня должны быть подписаны, он отметил, что документы по деятельности "Крымской платформы" будет подписывать президент Украины Владимир Зеленский, а сегодняшняя внеочередная сессия ВР "фактически будет запускать парламентское измерение "Крымской платформы". "И тут я уж точно приобщусь", - добавил Разумков.

Председатель ВР отметил, что "у нас сложилось так, что все, что связано с войной на востоке, более активизировано в рамках Нормандского формата и Минского формата". Разумков уверен, что "Крымская платформа" будет играть подобную роль "для консолидации общих позиций, совместных усилий, их координации".

По его словам, сегодня в Украину прибывает большое количество международных делегаций для участия в "Крымской платформе". В частности Разумков сообщил, что сегодня у него встреча с представителями Швейцарской конфедерации.

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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что сегодняшняя внеочередная сессия Верховной Рады пройдет быстро.

"Относительно заседания Верховной Рады, оно состоится в 16 часов. И мы будем принимать постановление об обращении, фактически, до всех возможных мировых институтов: и Генеральной Ассамблеи ООН и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, других парламентских ассамблей, различных сообществ – с тем, чтобы они тоже обратили внимание на проблему оккупации Крыма и в своих решениях, в своих обращениях это дальше освещали", - отметил депутат.

По его мнению, сегодняшнее заседание будет "оперативным".

"Я думаю, что заседание не будет длительным. Оно будет оперативным, потому что сегодня много мероприятий: и по основной программе "Крымской платформы", и так же параллельно мы пригласили коллег-депутатов, председателей групп дружбы с Украиной из разных стран, депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Их около 30 – они по отдельной программе еще сегодня работают в тесном контакте с нашими депутатами Верховной Рады. Прямо сейчас они отправляются частично выполнять обещание президента Украины относительно миллиарда деревьев и едут сажать деревья", - рассказал Корниенко.

В то же время, говоря о завтрашней внеочередной сессии ВР, он напомнил, что там будет рассматриваться законопроект о государственном гербе Украины. Депутат отметил, что этот законопроект профильный комитет рекомендует принимать в целом как закон.

"Посмотрим, как будет завтра зал (сессионный) настроен", - подытожил представитель "СН".

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Как сообщал УНИАН, инаугурационный саммит "Крымской платформы" состоится в Киеве сегодня, 23 августа. Этот саммит предполагает проведение основного заседания и четырех тематических панелей: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризацию Азово-Черноморского региона, о пути реинтеграции Крыма за права человека и устойчивое развитие, о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Участие в нем будут принимать представители более 40 стран и международных организаций.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская