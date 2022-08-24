Представитель турецкого лидера подчеркнул, что позиция страны по Крыму неизменна с 2014 года.

Турция не признает незаконно аннексированный Крым частью РФ. Возвращение полуострова Украине должно быть основой любого соглашения с Россией.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире CNN, передает Haber.

"Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любой сделки, которая будет заключена между РФ и Украиной - УНИАН)", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, вчера во время речи на саммите "Крымская платформа" Эрдоган заявил, что Крым должен быть возвращен Украине.

"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция с точки зрения морального и юридического. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это важно для всего региона и для мировой системы безопасности", - подчеркнул он.

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