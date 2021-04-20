В частности, участники рабочей подгруппы по вопросам безопасности вычитали каждый пункт документа в рамках первого чтения, дату следующей встречи для второго чтения определят представители ОБСЕ.

Рабочая подгруппа по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей взяла за основу украинский проект документа о согласовании Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает украинская делегация для участия в ТКГ в Facebook.

"Во время сегодняшнего заседания подгруппы по безопасности ТКГ сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект дополнения. Благодаря профессиональному содействию главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, посла Яшара Халита Чевика стороны прошли первое чтение в полном объеме, попунктно", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа фоне стягивания войск РФ Украина не может исключать ни одного сценария - Кулеба

Дату следующей встречи для второго чтения определят представители ОБСЕ. "Не исключено, что такое заседание состоится еще до конца этой недели", - говорится в сообщении.

Также выражается надежда, что на следующем заседании ТКГ на уровне глав делегаций, которое состоится 28 апреля, будет представлен в полностью согласованном варианте документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.

Урегулирование ситуации на Донбассе: что известно

Вчера, 19 апреля, политические советники лидеров стран "нормандской четверки" поручили ТКГ усовершенствовать режим тишины. Также они договорились работать над согласованием кластеров для выполнения Минских соглашений.

10 марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он ждет согласования со стороны РФ как участника переговоров в "нормандском формате".

По словам Ермака, ранее со стороны Германии и Франции были предложены так называемые кластеры, или "логические шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, международному праву и могут стать, в случае их согласования, основой для дорожной карты". Целью имплементации этой "дорожной карты" должно стать настоящее установление мира на Донбассе, реинтеграция временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской, а также проведение местных выборов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко