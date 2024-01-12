Кирби призвал активизировать помощь Киеву на фоне применения россиянами северокорейских ракет для ударов по Украине.

Киев отчаянно нуждается в финансировании США, поскольку РФ усиливает атаки и бомбардирует украинскую территорию северокорейскими ракетами.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Telegraph. "Очень важно, чтобы Конгресс выполнил этот дополнительный запрос по национальной безопасности, и мы получили больше финансирования", - сказал он.

Кирби отметил, что помощь, которую США оказывали Украине, сейчас прекратилась, а "атаки, которые проводят россияне, только усиливаются".

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"И теперь... они используют северокорейские баллистические ракеты, чтобы делать свою грязную работу. Поэтому необходимость сейчас остра, особенно в эти зимние месяцы", - акцентировал Кирби.

Помощь США Украине

В декабре 2023 года республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента США Джо Байдена на финансовую помощь Украине.

Байден, комментируя масштабную атаку РФ на Украину 29 декабря, снова призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

А уже 7 января администрация президента США Джо Байдена не объяснила свою стратегию в отношении Украины. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что от этого зависят сроки одобрения нового пакета помощи.

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