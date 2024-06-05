Он подчеркивает, что парламент неоднократно демонстрировал, что готов делать все необходимое, чтобы борьба нашей армии против агрессора была успешной.

Заявления нардепа Марьяны Безуглой с критикой в адрес главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского являются личным мнением депутата и не отражают позицию парламента в целом. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге, сообщает корреспондент УНИАН.

"Позицию Верховной Рады может представлять исключительно Верховная Рада или, согласно Конституции, - председатель Верховной Рады. Позицию комитета может представлять решение комитета или председатель комитета. Позицию фракции может представлять решение фракции или председатель фракции. Никто ни из этих лиц, ни из этих органов таких позиций в отношении ни Верховного главнокомандующего, ни Главнокомандующего, ни армии в целом не высказывал", - заверил Стефанчук.

Спикер "убежден", что озвученная Безуглой позиция - "это личная позиция народного депутата".

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"А что касается вообще работы парламента - мы неоднократно демонстрировали, что мы готовы сделать все необходимое для того, чтобы борьба наших Вооруженных сил, нашей армии против агрессора была успешной. Мы будем это делать и в будущем", - сказал председатель ВР.

Скандальные заявления нардепа Безуглой

Как сообщалось, нардеп Марьяна Безуглая неоднократно делала громкие заявления, из-за которых ее обвиняли в дискредитации ВСУ, продвижении российской пропаганды и расшатывании внутриполитической ситуации в Украине.

Безуглая стала известной после волны хейта в адрес Валерия Залужного, которого она называла "золотым теленком" и "уклонистом". В разгар наступления российской армии в Харьковской области она обвинила командование в отсутствии фортификаций на востоке Украины.

Недавно Безуглая снова попала в скандал, анонсировав поездку на передовую, и в ответ получила от пользователей Facebook волну хейта.

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