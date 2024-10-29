Сейчас Украина несет в Курской области серьезные потери, сказал эксперт.

Россияне активно давят на позиции Сил обороны Украины в Курской области, сообщил в эфире "Радио Свобода" военный эксперт Иван Ступак.

"Мое внутреннее ожидание, что возможно до конца этого года нас заставят выйти из Курской области. Но, возможно, это будет сопровождаться нашими потерями. Мы и так несем серьезные потери наших людей, техники, амуниции, боеприпасов, плюс время. Время на планирование всеми этими операциями", - сказал Ступак.

Он также добавил, что после этого ключевой угрозой является возможное дальнейшее продвижение оккупантов уже на территории Украины:

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"Большая угроза для нас из Курской области - когда нас оттуда выдавят, первое - остановятся ли россияне на этой линии. А второе - насколько сильно они захотят вклиниться в оборону в направлении города Сумы".

Ситуация в Курской области: что известно

Накануне журналисты Washington Post сообщили, что россияне, скорее всего, еще не начинали своего полномасштабного наступления в Курской области. Так военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади отмечает, что сейчас оккупанты накапливают силы и уничтожают украинские силы артиллерией и дронами, готовясь к большому наступлению.

Между тем в ВСУ сообщили, что в оккупанты получили приказ не брать в плен украинских военнослужащих в Курской области. В то же время там отметили, что оккупанты активно применяют на этом направлении бронетехнику для штурма украинских позиций.

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