Мальчики и их родители с множественными ранениями доставлены в больницу.

Российская армия атаковала жилую застройку в селе Станислав Херсонской области, ранения получили двое детей и их родители.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, жилую застройку в Станиславе враг атаковал сегодня ночью.

Из-за "прилета" в один из домов пострадала семья: двое взрослых и двое детей.

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В частности, 44-летняя женщина получила контузию, закрытую черепно-мозговую травму, вывих плеча и ранение ноги, у 51-летнего мужчины - взрывная травма и контузия.

Как уточнили в ОГА, удар был нанесен около 3:30 из артиллерии.

По словам директора Херсонской детской областной больницы Инны Холодняк, из Станислава в медицинское учреждение доставлены два мальчика - 8 и 14 лет. У детей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и множественные повреждения, которые они получили из-за вражеского удара. Состояние детей медики оценивают как средней тяжести.

На Херсонщине оккупанты атаковали "скорую" - подробности

Как сообщал УНИАН, вечером 28 октября российские оккупанты атаковали дроном "скорую", которая прибыла на вызов в населенном пункте Антоновка Херсонской области. В результате взрыва на месте погиб 64-летний врач "скорой". Ранения получили еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за атаки вражеского дрона пострадала 52-летняя женщина, она получила взрывную травму.

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