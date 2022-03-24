За такие действия можно будет получить до 12 лет лишения свободы.

Верховная Рада Украины ужесточила ответственность за пособничество государству-агрессору.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

Нардепы приняли Закон Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования ответственности за коллаборационистскую деятельность и особенности применения мер пресечения за совершение преступлений против основ национальной и общественной безопасности (№7186).

Законом в Уголовный кодекс Украины вносится статья "Пособничество государству-агрессору".

В соответствии с ней, умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество), его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, за исключением граждан государства-агрессора, с целью нанесения вреда Украине наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Под это подпадают:

реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

любое сотрудничество, в том числе сбор, подготовка и/или передача материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

другое взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора.

В УПК устанавливается, что мера пресечения в виде содержания под стражей применяется к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 УК (в частности, речь идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; государственной измене и коллаборационистской деятельности), при наличии рисков, указанных в статье 177 настоящего Кодекса.

Следственный судья, суд при вынесении постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей вправе определить размер залога в уголовном производстве лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, предусмотренного этими же статьями УК.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деятели-коллаборанты, которые соблазнились на предложения от оккупантов, подписывают себе приговор.

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