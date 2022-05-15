Первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине - это самоходные артиллерийские гаубицы, учения по использованию которых уже проходят наши защитники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкими коллегами следующие типы тяжелого вооружения, которые могут быть переданы Украине для противостояния в войне с Россией.

Об этом он сообщил в Facebook, информируя о своем визите в Германию.

Кулеба отметил, что в Германию прибыл три дня назад, где у него были встречи с немецкими властями, немецким парламентом, правительством.

"В тот день, когда я прибыл в Берлин, в Германии начали тренировки украинские солдаты, которые учатся использовать немецкие самоходные артиллерийские установки 155 калибра. Это очень важный момент в наших отношениях. Потому что это будет первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что это оружие скоро будет в Украине и наши военные смогут с помощью этих самоходних гаубиц громить врага.

"Поэтому прецедент создан, первый психологический барьер преодолен. И я обсуждал с немецкими коллегами уже следующие типы вооружений, которые будут переданы нашему государству. Но подчеркиваю, что окончательное решение за немцами и Германия должна решить что именно и когда она сможет поставить", - сказал Кулеба.

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