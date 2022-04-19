При этом он отметил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

Атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

"Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия", - с сожалением констатировал Эрдоган.

При этом он отметил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом.

"Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества",- заявил турецкий лидер.

"В этой войне не будет победителя, поскольку проигрывает все человечество. На самом деле, поскольку конфликты продолжаются, растут как человеческие потери, так и экономические расходы. Наш мир дрейфует к большой неопределенности", - сказал Эрдоган.

Глава государства заверил, что Турция будет добиваться достижения "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

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