Арестович высказался о переговорах с Россией.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и рассказал, что Украина не пойдет на признание Крыма и отказа от Донбасса.

"Есть версия, например, совместного управления. Есть разные примеры из истории. Например, Турция со своим Кипром. Она считает Северный Кипр своим, но больше никто в мире этого не признает. Есть миллион вариантов. Я думаю, что наша дипломатия справится, потому что в этом задействованы не только двусторонние отношения, а и целая система стран. Даже тех стран, которые находятся далеко от Украины, но являются очень серьезным фактором для России, и они дают свои гарантии. Нужно понимать правильно, что сейчас идут не то как двусторонние переговоры, а сколько лидеров задействованы, чтобы обеспечить рамочное соглашение", - сказал Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович предсказал, когда закончится война в Украине.

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